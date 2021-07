Sérgio Rossi lança amor

Sérgio Rossi está de volta com novo álbum “Amor”. Um trabalho repleto de canções com melodias emotivas e letras românticas que transmitem mensagens fortemente marcadas por histórias bem presentes nas nossas vidas.

Os ritmos contagiantes que caracterizam o seu trabalho e os sucessos que têm sido dados a conhecer ao público, estão de volta com arranjos modernos e atuais que contam ainda com a participação da execução de excelência no Flamenco de Paulo Croft.

Temas como “Bandida”, “Nunca vou amar ninguém” e “Baby Silicone” , que já são cantados e enfatizados pelo grande público em vários pontos do mundo, surgem agora, finalmente, compilados num álbum repleto de canções que se assumem como os novos sucessos do cantor.

Este CD conta ainda com parcerias de sucesso internacional como o Grupo Extra, autores do grande êxito mundial “Me emborrachare”, que recriaram em versão Bachata a balada “Engañado”, toda ela gravada e produzida na República Dominicana em 2019,e que promete surpreender. Referência também para o dueto com Marcus Machado “Ela Bate o Bumbum”, canção que se tem revelado um enorme êxito na rede social TikTok, ou dos temas “Cristina” e “Vou-te dar a Volta” com novas versões surpreendentes.

Sérgio Rossi apresenta-nos ainda “Xeque Mate” com mais uma colaboração cativante com Dj Rico e o Colombiano Vanny Jordan.

“Amor” está repleto de novos sons e sensações que nos harmonizam os sentimentos e nos deixam, de novo, rendidos ao talento deste nome, que cada vez mais se afirma como uma referência na música portuguesa.