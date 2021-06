Sérgio Quintana regressa ao grande ecrã

O ator de Monção, a viver em Espanha, Sérgio Quintana, gravou recentemente no que será o novo filme do realizador português António Pedro Vasconcelos , de nome “KM 224”.

Neste filme participam também outros atores como José Fidalgo, Ana Varela, Lia Gama, e outros atores de renome.

Quintana foi também um dos protagonistas da curta-metragem “Rapazes que choram” da cineasta aveirense Francisca Ferreira. As gravações decorreram em Viseu , e o filme promete transmitir emoções fortes ao espectador , onde os atores principais mantêm uma relação turbulenta ao longo da trama .

Além desta curta-metragem, gravou também “Quando os grilos cantam“ um filme de Fernando de Macedo, que em breve percorrerá os festivais de cinema, onde Sérgio Quintana interpreta um pai de uma família extremamente católica e conservadora, onde será afrontado por uma realidade que considera pecaminosa por parte do seu único filho

Entretanto continua nos cinemas em toda a Espanha o filme “Olvido y León” do reconhecido cineasta galego Xavier Bermúdez , no qual Sérgio Quintana participa com o papel de Camilo. Também se estreou um filme de José Mazeda no festival Indie Lisboa, no qual o ator monçanense participa ao lado de nomes como Vítor Norte, João Lagarto e Adriano Carvalho.

Podemos também ver o ator em vários projetos nas plataformas Filmin, HBO, Netflix e Amazon Prime com os filmes “Jefe”, “Sefarad”, “La isla de las mentiras”, “O ouro do tempo”, e também a série “Vidago Palace”.