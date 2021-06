Sérgio Oliveira perto de emigrar?

De acordo com a Sportitalia, a Fiorentina ofereceu 15 milhões de euros, mais bónus, mas o FC Porto estará pedir 20 milhões de euros. O clube de Florença estará em negociações com o FC Porto pelo passe do médio Sérgio Oliveira.

A Sky Itália garante que Sérgio Oliveira é um pedido expresso do novo treinador Gennaro Gattuso.

O médio, que faz hoje 29 anos, assinou 20 golos em 48 jogos e ainda ofereceu sete assistências na última temporada.

O internacional português tem contrato com o FC Porto até 2025.