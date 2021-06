Sérgio Conceição nas mãos de Jorge Mendes

A Polaris Sports, empresa pertencente ao grupo da Gestifute liderada por Jorge Mendes, anunciou esta sexta-feira que Sérgio Conceição é o seu mais recente agenciado.

“Uma nova estrela junta-se à equipa”. É esta a descrição do vídeo que dá conta que o treinador, que recentemente renovou com o Futebol Clube do Porto, deixou o Grupo Doyen para passar para as mãos do “super empresário” Jorge Mendes.

Recorde-se que o antigo avançado, agora com 46 anos, já venceu duas Ligas portuguesas, duas Supertaças e uma Taça de Portugal desde que assumiu o controlo dos azuis e brancos.