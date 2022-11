Será que os portugueses da Suíça querem regressar?

Uma conferência intitulada “Intenções de Regressos da Nova Migração Portuguesa para a Suíça: Desafios e Oportunidades” vai tentar responder à questão.

Esta conferência insere-se no projeto “Expectations of return of new Portuguese emigrants living in Switzerland” realizado no quadro do Seed Money for joint Swiss-Portuguese Academic Projects, uma iniciativa do CCISP e da HESSO, financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e o Fonds national Suisse de la recherche (FNS).

A conferência realiza-se esta sexta-feira, dia 4 novembro, em sessão híbrida com entrada livre no Iscte, Av. das Forças Armadas, em Lisboa, no auditório B2.03.

Caso queira participar online basta clicar aqui.

PROGRAMA DA CONFERÊNCIA [Hora de Lisboa]

14h15

Abertura

Teresa Patrício, Diretora CIES-Iscte

José Carlos Marques, IP Leiria

Milena Chimienti, HETS – HES-SO

14h30

Apresentação de resultados do projeto

“Intenções de regresso da nova migração portuguesa na Suíça” [EN]

Moderação: João Peixoto, ISEG, Universidade de Lisboa

Who are the Portuguese living in Switzerland who return to their country?

Philippe Wanner, University of Geneva

A quantitative approach on return intentions of Portuguese recent migrants in Switzerland

José Carlos Marques, IP Leiria,

Pedro Góis, Universidade de Coimbra

A qualitative approach on return intentions of Portuguese recent migrants in Switzerland

Liliana Azevedo, CIES-Iscte,

Marta Marques HETS – HES-SO,

Milena Chimienti, HETS – HES-SO

Perguntas & Respostas

16h00 – Intervalo

16h30

Mesa Redonda

“Migração de regresso de portugueses na Suíça: desafios e oportunidades para ambos os países”

Moderação: Alice Vilaça, Antena 1

Jorge Oliveira, Diretor dos Serviços Regionais da DGACCP (via ZOOM)

Marília Mendes, Delegada sindical, UNIA (via ZOOM)

Gregor Zemp, Secretário-Geral da Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal

Adélio Amaro, Diretor da Gazeta Lusófona

Jorge Malheiros, Investigador no IGOT, Universidade de Lisboa

18h00

Fim dos trabalhos