Será que o Cybertruck da Tesla é mesmo mau?

A pick-up eléctrica tem um problema sério. Musk já viu o “horror poligonal” e deixou um recado interno. A pick-up eléctrica da Tesla, ou Cybertruck, é esperado pelos seguidores há alguns anos, tendo a Tesla registado quase dois milhões de encomendas em todo o mundo.

O lançamento oficial ainda não aconteceu – será em breve – mas há indicações que não são muito promissoras. Aparentemente, a Tesla falhou na qualidade de construção dos seus veículos.

Elon Musk já deu uma volta no Cybertruck e terá ficado desagradado com vários problemas. Mas não anunciou o recado interno que deixou.

O portal Electrek indica que Musk não gostou do que viu e terá enviado um e-mail aos funcionários da empresa: “Devido à natureza da Cybertruck, que é feita de metal brilhante com bordas quase sempre rectas, qualquer variação dimensional parece um polegar dolorido”.

Depois acrescenta mais pormenores técnicos: “Todas as peças para este veículo, quer sejam internas ou de fornecedores, têm de ser concebidas e construídas com uma precisão inferior a 10 mícrones”. E o patrão da Tesla não está preparado para aceitar desculpas: “Se a LEGO e as latas de refrigerante, que são muito baratas, conseguem fazer isto, nós também conseguimos”.

O portal Fast Company deixou o resumo: “É oficial: os Cybertrucks são maus. Maus, maus, maus. É um “horror poligonal”. O artigo explica que, mais do que questões estéticas, o design e as soluções técnicas estão mal elaboradas desde o início.

E as indicações que Musk sugere serão inviáveis na produção. É preciso ter em conta, por exemplo, a expansão e contracção térmica dos veículos que entram em acção durante o fabrico e a operação do carro. Para corrigir esses problemas, só mesmo uma “reformulação completa”, diz o portal.