Será por vaidade que ninguém contrata Ronaldo?

Esta quinta-feira, o jornal alemão Bild sugere algumas razões pela qual Ronaldo ainda não foi contratado por outras equipas. São quatro os motivos apontados pelo jornal alemão.

A vaidade, a idade avançada, a inflexibilidade e o custo salarial. São os quatro motivos que o Bild aponta para Ronaldo ainda não ter saído do Manchester United.

A vaidade entra como argumento quanto às competições onde iria participar. Ronaldo fez dois jogos na Taça UEFA (antiga Liga Europa) com o Sporting em 2003, e desde então sempre competiu na liga milionária. Contudo, esta época, o Manchester United qualificou-se “apenas” para a Liga Europa, e o Bild admite que o jogador não está disposto a jogar num clube que não dispute a “Champions”, por vaidade.

O craque português tem 37 anos, que é uma idade tida como avançada para um jogador profissional. Usualmente apenas os guarda-redes mantêm-se em forma até tão tarde, e é uma das razões pela qual Ronaldo pode estar com dificuldades em sair de Old Trafford.

A inflexibilidade também é tida como razão para ser difícil algum clube querer o craque. Segundo o jornal alemão, enquanto antigamente Ronaldo poderia enquadrar-se em qualquer posição no ataque, agora já não é bem assim. É tido como um nove clássico, um ponta-de-lança estático, que facilmente não se enquadra em táticas de outros treinadores.

Quanto ao custo salarial, o astro português aufere 510 mil libras por semana, o que perfaz perto de 26,5 milhões de libras por ano, um valor acima dos 30 milhões de euros, de acordo o site spotrac.com. É o jogador mais bem pago da Premier League, com uma diferença de cinco milhões de libras por ano do segundo lugar, o médio do Manchester City Kevin De Bruyne.

Várias têm sido as razões para que Cristiano Ronaldo seja apontado a não jogar no Manchester United esta época, mas ao mesmo tempo o jornal alemão apresentam as condicionantes que o podem estar a impedir de sair de Manchester.