Será o nosso coração vegetariano?

Não há evidências científicas que sustentem a alegação de que uma dieta vegetariana faz bem ao coração. No entanto, há outros benefícios neste tipo de alimentação.

Cerca de meio milhão de britânicos são agora veganos, de acordo com a Vegan Society. Nos EUA, houve um aumento de 300% no número de veganos nos últimos 15 anos. Segundo dados da Nielsen de 2017, em Portugal, cerca de 1,2% da população é vegetariana e 0,6% é vegan.

Existem muitas razões pelas quais as pessoas podem adotar uma dieta vegana, como bem-estar animal, sustentabilidade ou para perder peso. Outro motivo frequentemente indicado é que as dietas veganas são boas para o coração e podem não apenas prevenir doenças cardíacas, como até mesmo revertê-las.

Mas, como uma revisão recentemente publicada na revista The Journal of Nutrition descobriu, isso não é necessariamente verdade. Na realidade, os investigadores descobriram que atualmente há poucas evidências que sugiram que uma dieta vegana protege o coração ou pode reverter doenças cardíacas.

Isto não quer dizer que as dietas veganas não trazem benefícios. Grandes quantidades de cereais integrais, juntamente com frutas e vegetais, significam que os veganos consomem mais fibra do que os omnívoros. E a investigação mostra que as pessoas que comem uma dieta rica em fibra têm uma menor probabilidade de desenvolver doenças cardíacas.

Comer muitas frutas e vegetais também significa consumir muitos fitonutrientes, que são produtos químicos naturais encontrados nas plantas. Alguns estudos sugerem que eles têm propriedades inflamatórias e antioxidantes, o que pode ajudar a prevenir danos às células do corpo. Como os veganos, regra geral, comem mais frutas e vegetais, eles devem beneficiar mais.

E uma dieta vegana está associada a uma série de outras vantagens de saúde que devem beneficiar a saúde do coração, incluindo peso mais baixo, pressão arterial mais baixa e níveis mais baixos de colesterol “mau”.

Mas, a menos que seja cuidadosamente construída, uma dieta vegana pode facilmente carecer de nutrientes vitais. Por exemplo, as dietas veganas podem conter quantidades menores de certos ácidos gordos ômega-3, que são facilmente encontrados em peixe. Isto pode significar que os veganos não estão a obter os benefícios do ômega-3 para o coração, como redução da pressão arterial e redução do risco de ataques cardíacos.

Alguns minerais e vitaminas também são mais difíceis de encontrar para os veganos sem suplementação. Os níveis de selénio, iodo e vitamina B12 são mais baixos em veganos do que em não-veganos, o que pode ser prejudicial à saúde do coração. Os baixos níveis destes minerais e vitaminas também podem causar problemas de tiroide, distúrbios musculares e anemia.

A equipa de investigadores queria saber se as dietas veganas realmente reduzem o risco de ter ataques cardíacos ou AVC. Para fazer isso, precisaram de examinar todas as evidências atuais que investigaram isto.

Mas embora o veganismo esteja a crescer em popularidade, os veganos ainda constituem uma pequena fração de qualquer população. Como tal, poucos estudos examinaram os efeitos de uma dieta vegana de qualquer extensão na saúde do coração. Os autores só encontraram três — embora no total fossem grandes estudos, com dados de mais de 73.000 pessoas combinadas e mais de 7.000 veganos.

Nenhum dos estudos descobriu que os veganos estavam protegidos contra doenças cardíacas, ataques cardíacos ou AVC em comparação com os omnívoros. Pelo contrário, houve até mesmo indícios de que os veganos podem ter maior probabilidade de ter um AVC isquémico, que é causado por um coágulo de sangue no cérebro.

Todavia, é incerto se a dieta vegana em si realmente aumentou o risco desse tipo de AVC ou se isso foi apenas coincidência.

No geral, a análise descobriu que não há evidências para apoiar as alegações de que o veganismo é bom para o coração. No entanto, isto acontece em parte porque há poucos estudos.

Ainda assim, o veganismo pode ter outros benefícios para a saúde. Descobriu-se que os veganos têm um peso mais saudável e níveis mais baixos de glicose no sangue do que aqueles que consomem carne e laticínios. Também têm menos probabilidade de desenvolver cancro, hipertensão e diabetes. Mas o seu efeito sobre as doenças cardíacas, a principal causa de morte em todo o mundo, realmente precisa de ser melhor compreendido.