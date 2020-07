Será esta a música do verão?

Após o mega êxito que se tornou o tema “Coração não tem idade (vou beijar)” eis que Toy apresenta a canção que, acredita o cantor, irá sonorizar o verão deste ano.

“Verão e amor (Cerveja no congelador) ” é uma refrescante proposta para os dias mais quentes que já chegaram. Se a época que atravessamos não é propícia a grandes ajuntamentos populares, a letra deste novo single de Toy apresenta a melhor solução. Nos dias de calor, põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. A sugestão ideal para fazer frente a qualquer falta de ideias para ultrapassar estes dias, de uma nova realidade que se espera seja de curta duração. “Verão e amor (cerveja no congelador) ” é o tema que vai querer ouvir, num piscar de olho a um regresso tão esperado às grandes festas de verão em que a animação global faz toda diferença.

“Verão e amor (Cerveja no congelador) ” é a proposta musical de Toy, um novo single que está já disponível em todas as plataformas digitais.