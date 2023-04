Ser voluntário

Sobre o caso das duas voluntárias que foram brutalmente assassinadas num centro de apoio. Eu acho que é algo que não deveria acontecer em circunstância alguma, mas infelizmente acontecem. No que me apraz a experiencia o que mata nestas circunstâncias não é fruto da nacionalidade, nem da raça, nem da religião. A culpa é do desespero, porque pessoas desesperadas agem sempre de forma desesperada. E isto é válido no emprego, no trânsito, no futebol, nos centros de emprego, nos centros de apoio, porque alguém desesperado, e volto a repetir, age de forma desesperada.

Sou voluntário numa instituição. Uma ou duas vezes por semana, sirvo refeições a pessoas carenciadas. A organização tem algumas valências, mas eu só sirvo refeições. Não faço voluntariado para me sentir bem ou para ganhar um lugar no céu, faço-o porque me dá gozo e porque ajudo quem necessita de ajuda. E lembrem-se que até os maiores sacanas conseguem ajudar sem obter o que quer que seja em troca.

Eu não gosto de falar ou partilhar o que lá se passa, quem são eles, os seus, problemas e as peripécias. Na generalidade, todos eles transportam uma história triste e que não me compete a mim contar, é a história deles. Também evito fazer perguntas e se me querem contar, posso ouvir o resumo mas não tenho tempo para pormenores, pois estou a servir refeições. Também não falo muito sobre mim, não tenho nada para lhes dizer a não ser que seja um assunto que me interesse. Sugiro que falem com as psicólogas da instituição, que estão muito melhor preparadas do que eu.

Eu também lhes vou conhecendo as manhas, os truques, a técnica de se fazerem passar por vítimas (a maioria culpa da sociedade) de forma a obterem algum benefício. Eu sirvo refeições e é-me indiferente a raça, a religião, a orientação sexual, nacionalidade. Sirvo refeições a quem tem fome e o meu objectivo é que a comida chegue para todos, o que me parece algo simples e alguns acham que os voluntários são pagos ou levam os restos de comida para casa, e por isso lhes servem doses pequenas.

Daquilo que eu reparo, todos os carenciados são diferentes, cada caso é um caso diferente, mas quase todos necessitam de ajuda psicológica e/ou psiquiátrica e grande parte tem problemas com dependências. E nesse aspecto, prefiro os drogados aos alcoólicos, os drogados estão mais em estado Zen, e infelizmente algum vinho provoca agressividade em certos indivíduos.

Estou lá de forma tranquila, mesmo sabendo que posso correr riscos. Trabalho com muçulmanos de forma tranquila, muitas das vezes estou apenas com eles no refeitórios e nunca senti receio do que quer que seja.

Este mês começou o Ramadão e para eles é um problema acrescido, pois não podem comer enquanto for de dia. Por esse motivo é-lhe permitido levar a refeição para casa. Outro problema para eles, é o de que não podem comer carne de porco! Nesses dias jantam o acompanhamento, o pão, sopa e fruta, mas também alguém teve o cuidado de deixar latas de atum para lhes dar. Há uma solidariedade entre todos os carenciados, como há ódios mútuos originados de outras desavenças, mas a solidariedade é notória com os mais velhos, com as mulheres e só não são com as crianças, porque ali não existem crianças: estão institucionalizadas ou a viverem com o outro progenitor.

Não vos quero maçar mais e na minha opinião, o que aconteceu no centro ismaelita, tem um principal culpado: o assassino. Mas revela também falhas no processo de integração e acompanhamento psicológico, sem desmérito para as pessoas que acompanharam profissionalmente o “culpado”. Muitas das vezes está tudo bem organizado mas há correcções a fazer.

Pedro Guimarães