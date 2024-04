TheMisterDriver lançou recentemente o single “No Pain No Gain”, um tema que representa a luta diária pela conquista de objetivos na vida.

O jovem explica que o single “reflete o sentimento de se ser usado pelo sistema e por pessoas que, supostamente, oferecem oportunidades, mas que na verdade beneficiam da arte do artista”.

PunkRockKid é a sátira utilizada por TheMisterDriver para descrever o jovem rebelde que ele já foi, ao mesmo tempo em que homenageia a cultura que representa. O jovem usa essa sátira para expressar que não se importa com a fama que a música possa gerar.

“No Pain No Gain” é “uma história de vida em forma de tema, esperando conquistar todos aqueles que partilham desses sentimentos”, refere a produtora, Farol Música, do cantor.