Após ter lançado, em 2020, o álbum “Todos Os Fados São Meus”, Francisco Moreira oferece-nos agora a sua versão de “Senta-te aí”, apresentada em forma de single. Escrita por João Monge e composta por João Gil, a canção foi originalmente interpretada pelos intemporais Rio Grande, um dos projetos de música portuguesa mais marcantes das últimas décadas, que reuniu alguns dos maiores nomes do panorama musical nacional e que são fonte de inspiração para Francisco Moreira.

Acompanhado por João Martins (guitarra portuguesa), Pedro Martins (viola) e Ginho (baixo), Francisco mostra ao público uma abordagem acústica e singela de “Senta-te Aí”, ao jeito de uma balada fadista focada na belíssima e marcante mensagem do poema de João Monge, um dos grandes letristas portugueses contemporâneos.

Homenageando os autores e intérpretes do tema, Francisco Moreira revela a sensibilidade com que olha para a música portuguesa e dá-nos uma renovada abordagem a uma canção tremenda, que fala da passagem de testemunho entre gerações e da importância de cada um perseguir os seus sonhos e fazer o seu caminho com o peso das próprias decisões. No fundo, a canção fala daquilo que Francisco Moreira tem feito no seu percurso: caminhar pelos seus próprios pés e apresentar ao seu público aquilo que mais quer cantar em cada momento.

Puxem uma cadeira, sentem-se e ouçam calmamente uma das canções mais poderosas que a música portuguesa tem.