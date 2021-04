Seminário sobre a emigração portuguesa no século XXI

Dia 15 de abril, a partir das 16 horas de Lisboa, realiza-se o seminário “A emigração portuguesa no século XXI”, organizado pelo Observatório da Emigração.

Esta conferência conta com a presença da equipa do Observatório da Emigração, seguindo-se um debate com o Professor Rui Pena Pires, do Observatório da Emigração, o Professor José Carlos Marques, do Instituto Politécnico de Leiria, o Professor Jorge Malheiros, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, e a Professora Lígia Ferro, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Pode inscrever-se gratuitamente aqui.