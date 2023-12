Seminário online ensina a “DesCodificar Fátima”

O Santuário de Fátima anunciou esta segunda-feira a realização, em janeiro de 2024, do III Seminário ‘online’ “DesCodificar Fátima”, que apresenta alguns dos temas que constituem a história do fenómeno vivido na Cova da Iria em 1917.

“As icónicas procissões do Santuário de Fátima: sobre a luz, sobre o silêncio, sobre o adeus”, “Capelinha das Aparições: do interior ao alargamento do espaço”, “Os dias de Jacinta Marto em Lisboa” ou “Memórias de Lúcia de Jesus: best-seller da literatura religiosa contemporânea” são alguns dos módulos deste seminário, que decorrerá em quatro sessões, nos dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, entre as 21:15 e as 22:15.

Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário, Marco Daniel Duarte, diretor do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, Sónia Vazão e André Melícias, daquele departamento, bem como Ana Rita Santos, do Museu do Santuário, serão os conferencistas deste seminário destinado, particularmente, a investigadores e estudantes das áreas das Ciências Humanas e Sociais, a professores do ensino básico e secundário, das áreas de História, História da Arte, Filosofia, Educação Moral e Religiosa Católica, a formadores, catequistas e outros agentes pastorais.

O Santuário, em nota hoje publicada na sua página na Internet, informou que a última edição do seminário DesCodificar Fátima “mereceu o interesse de mais de duas centenas de participantes, oriundos de diferentes partes do globo. Esta proposta formativa (…) pretende dar resposta a muitas interrogações que Fátima suscita junto dos peregrinos e investigadores, fazendo chegar os resultados da investigação científica sobre Fátima a diferentes públicos, em diversas geografias”.