Seminário de Coimbra acolhe famílias ucranianas

O Seminário Maior da Diocese de Coimbra disponibilizou dois apartamentos para receber pessoas e famílias que fogem da guerra na Ucrânia e chegam a esta cidade, num acolhimento realizado em parceria com a União de Freguesias local.

“Pareceu-nos sempre, e tomamos essa decisão há algum tempo, que esta solidariedade também precisa de ser organizada. Houve um certo voluntarismo rápido, mas isto precisa de um acompanhamento, por exemplo, a nível da legislação e registo no SEF, em termos de tradução, de saúde, da alimentação. E quisemos estar sempre em articulação com os serviços da cidade, nomeadamente com a união de freguesias que tem esse procedimento”, disse o padre Nuno Santos, em declarações à Agência ECCLESIA.

O reitor do Seminário Maior de Coimbra explica que, com o início da chegada de ucranianos à cidade, contactaram a União das Freguesias de Coimbra – Sé Nova, Santa Cruz, Almedina, São Bartolomeu -, que “está muito organizada”, com quem têm estado a trabalhar e disponibilizaram dois apartamentos.

Os apartamentos são um T2, que recebe atualmente a segunda família ucraniana, e um T5, que “não é tão fácil” de ocupar, porque ou têm várias famílias, “que nem sempre é muito fácil, ou uma família grande”.

“Vão chegar ucranianos da Roménia e estão a pedir para não ocuparmos o apartamento, para estar disponível”, adiantou o responsável.

O padre Nuno Santos contextualizou também que os apartamentos, “nesta fase inicial, foram vistos como solução de transição”, para as pessoas ficarem num primeiro momento quando chegam à cidade, porque muitas têm outros familiares, conhecidos ou contactos em Portugal.

O reitor explicou que disponibilizaram e preparam os espaços para receber quem foge da guerra na Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro, e num dos apartamentos, para além do trabalho de limpeza, também mobilaram, colocaram os “eletrodomésticos necessários, a internet”, ligaram a eletricidade e a água”, que estavam suspensas porque iam entrar em obras, e deixaram alimentos.

Neste contexto, o sacerdote destaca o trabalho realizado por “uma equipa enorme”, as “dádivas e disponibilidade de várias pessoas” que tornaram possível que o espaço ficasse “muito acolhedor”.

O padre Nuno Santos contextualizou que os dois apartamentos são para arrendar, porque têm “muitas despesas com as obras do seminário”, que “é muito exigente e tem sido muito difícil a angariação de fundos”, mas, nesta circunstância e nesta hora, não deviam “ser egoístas”.