Semedo e Galeno no assalto a Arouca

O Porto deu início à preparação do jogo de domingo com o Arouca, da 21.ª jornada da I Liga, já com os reforços Rúben Semedo e Galeno integrados no grupo.

De acordo com a nota publicada no site dos ‘dragões’, Gonçalo Borges, do plantel da equipa B, integrou os trabalhos da equipa principal, e Manafá, em tratamento, é o único a constar do boletim clínico.

Matheus Uribe (Colômbia), Eustáquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão) continuam ausentes, ao serviço das respetivas seleções.

Os portistas voltam a treinar na quinta-feira, pelas 10h30, de novo no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

O FC Porto, que lidera a I Liga com 56 pontos, com mais nove do que o Sporting (segundo), embora com mais um jogo, desloca-se domingo a casa do Arouca (15.º), pelas 18h00, em jogo da 21.ª jornada.