Semana Santa de Valença arranca este domingo

As celebrações da Semana Santa, em Valença, começam este domingo, 26 de março, com a Procissão dos Passos e prolongam-se até 10 de abril, com o Lanço da Cruz.

A Procissão dos Passos é a primeira grande cerimónia da Semana Santa de Valença e percorrerá as várias Capelas dos Passos, da Fortaleza. Esta procissão reconstitui os passos de Jesus Cristo desde o Pretório até ao Calvário, com saída programada para as 16h00.

Na Coroada, em frente a capela do Senhor do Encontro, decorrerá um dos pontos altos da celebração, o emblemático “Sermão do Encontro”. Esta manifestação religiosa é organizada pela Santa Casa da Misericórdia e Paróquia de Santa Maria dos Anjos de Valença.

No fim de semana de 1 e 2 de abril o destaque vai para a recriação histórica dos vários capítulos, da vida de Cristo com o “Via Crucis” e Mercado Nazareno, na Fortaleza, numa iniciativa da Câmara Municipal.

Também no dia 2 de abril, Domingo de Ramos, decorre a bênção dos ramos na Capela do Bom Jesus, na Coroada, seguida de procissão para a Igreja de Santo Estevão.

Entre 6 e 8 de abril destacam-se, na programação, a Eucaristia com o “Lava Pés”, a Oração de Noa, a Narração da Paixão e Adoração da Cruz, a Procissão do Enterro do Senhor, a Exposição do Senhor do Túmulo e a Vigília Pascal.

Domingo, 9 de abril, é dia do Compasso Pascal percorrer as casas dos valencianos mantendo uma tradição secular de anunciar a boa nova da ressurreição de Cristo. Uma manifestação que se prolongará, na segunda-feira de Páscoa, 10 de abril.

As celebrações da Semana Santa de Valença encerram com o emblemático “Lanço da Cruz”, segundafeira de Páscoa, em Cristelo Covo, por volta das 17h00.

Para o Presidente da Câmara, José Manuel Carpinteira, “Valença prepara-se para viver esta época tão simbólica, tradicional e com elevado sentido de família e comunidade. Aos valencianos e quem nos visitar a Câmara Municipal de Valença deseja Boa Páscoa“.