Semana de cinema português no sul de França

A 25ª edição da Semana do Cinema de Língua Portuguesa decorre até 26 de março no sul de França, com projeções em Nice, Beausoleil e Vence numa organização do Espace de Comunicação Associação Lusófona com o apoio do Cineclube Português.

Os filmes portugueses apresentados são “Mal Viver” e “Viver Mal”, do realizador João Canijo, “Légua”, de Filipa Reis e João Miller Guerra (na foto acima), “Alma Viva” de Cristèle Alves Meira e “A Flor de Buriti” de Renée Nader Messora e João Salaviza.

Esta edição da semana de cinema em português é dedicada aos 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal.