Semana da Moda de Paris já tem data

A Semana da Moda de Paris, dedicada ao pronto-a-vestir para mulher, realizar-se-á nos próximos dias de 28 de setembro a 6 de outubro, anunciou a federação francesa de alta-costura, garantido as medidas de segurança sanitária.

“A Fédération de la Haute Couture et de la Mode confirma a realização da ‘Paris Fashion Week’ de moda feminina. Ela decorrerá de segunda-feira 28 de setembro, a terça-feira, 6 de outubro, e cumprirá as recomendações das autoridades públicas”, lê-se no comunicado divulgado por aquela entidade.

A Semana de Alta-Costura e a Semana da Moda Masculina de Paris vão decorrer em julho, em versão ‘online’, nos dias 6 a 8 e de 9 a 13, respetivamente. Os desfiles serão transmitidos em vídeo, em plataformas especializadas, e substituem as mostras inicialmente agendadas para os dias 23 a 28 de junho (pronto-a-vestir masculino) e 5 a 9 de julho (alta-costura), anuladas por causa da pandemia da covid-19.