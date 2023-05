Semana da Diversidade Cultural de Andorra com intensa presença portuguesa

A décima terceira edição da semana da diversidade cultural organizada pelo Comú, a câmara municipal de Andorra la Vella, esteve marcada por uma intensa presença portuguesa com atuações de folclore e bombos, mostra gastronómica, poesia, exposições e ‘show cooking’.

Na passada terça-feira foi inaugurada no hall do Centro Cultural la Llacuna a exposição fotográfica itinerante “Integrados”, da autoria do Grupo de Folclore Casa de Portugal e a passagem de um documentário com imagens e entrevistas realizadas aquando da produção fotográfica.

O evento foi inaugurado pelo vice-presidente da câmara Miquel Canturri, na presença de vereadores do município de Andorra la Vella e de Vania Novais, Presidente do Grupo de Folclore assim como vários elementos do Grupo e muitas personalidades andorranas.

Nesse mesmo dia foi inaugurado o passeio poético pelo centro histórico de Andorra que inclui frases de escritores célebres nas passadeiras, destacando Camões e Saramago entre outros escritores de diversos países.

Na quinta-feira, O Grupo de Folclore Casa de Portugal, representadas pela Fátima Costa e a Cami Medeiros apresentaram um ‘show cooking’ que incluiu elaboração de pataniscas de bacalhau.

No sábado, dia principal das celebrações, foi realizado um desfile com doze países representados pelas principais artérias da capital andorrana com abertura pelo grupo de bombos da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, seguido dos elementos do Grupo de Folclore Casa de Portugal e terminando com o Rancho Folclórico dos Residentes do Alto Minho em Andorra.

O desfile terminou na Praça Guillemó onde foi inaugurada a mostra gastronómica com as três associações portuguesas a partilhar as iguarias portuguesas com a de países como Peru, Ucrânia, Equador, Rússia, Filipinas e Índia. As associações portuguesas apresentaram petiscos como bolinhos de bacalhau e broa, rissois, moelas, bifanas, etc.

O grupo de bombos da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro foi o encarregado de abrir o programa de atividades seguido do Rancho Folclorico dos Residentes do Alto Minho que apresentou o seu repertorio. Seguiram os vários países com a apresentação de danças caraterísticas das suas regiões e coube ao Grupo de Folclore Casa de Portugal encerrar o programa de atividades no palco da praça Guillemó, convidando todos os assistentes a dançarem o Vira Geral bem à moda portuguesa.

O Grupo de Folclore Casa de Portugal encerra assim uma semana de intensa atividade de promoção da portugalidade no Principado com os olhos postos na inauguração da exposição Integrados, desta vez, na paroquia de Ordino.