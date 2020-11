Sem público no autódromo, Miguel de Oliveira teve apoio nas redes sociais

Em casa, os famosos apoiaram Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP no Grande Prémio de Portugal que o português acabou por vencer.

As figuras públicas manifestaram-se nas redes sociais para apoiar o piloto português na 14.ª e última corrida da temporada, que irá decorrer este domingo, às 14 horas, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Ricardo Quaresma, José Mata, Rúben Rua, José Fidalgo, Liliana Santos, Marisa Cruz e ainda Gonçalo Uva e as filhas, publicaram imagens em frente ao ecrã para ver a prova e apoiar Miguel Oliveira.

“Hoje vamos voar todos nas asas do falcão. Força Miguel, hoje é dia de fazer as curvas de trivela. Não te esqueças de levar as chaves da moto”, referiu Ricardo Quaresma numa publicação no Instagram.