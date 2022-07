Sem ideias para o verão? Alemanha tem a solução

A revista National Geographic elegeu o Vale do Ruhr como um dos 25 destinos a descobrir este ano na categoria “sustentabilidade”.

A antiga região de mineração de carvão tem ganho uma nova vida. Em comunicado, a Germany Tourism realça que os “espaços industriais foram convertidos em centros de cultura e é hoje uma área com atrativos imperdíveis”.

À distância de um voo direto para Düsseldorf ou Dortmund, o Vale do rio Ruhr, com cerca de 116 quilómetros por 67 e 11 cidades, conta com 200 museus, 100 centros culturais, 100 salas de espetáculos, 120 teatros, 250 festivais e cerca de 3500 monumentos industriais.

O vale é predominantemente constituído por zonas à beira-rio, florestas, prados, castelos, típicas casas em enxaimel e antigas instalações industriais reconvertidas, o que torna a região facilmente explorável de comboio ou bicicleta.

Várias atrações turísticas contribuíram para esta distinção feita pela National Geographic, entre elas encontram-se a Zeche Zollverein, a mina de carvão que foi encerrada em 1986 e classificada como Património Mundial pela UNESCO em 2001; O Ruhrtriennale, que se trata de um festival internacional de artes que abrange música, teatro, dança, performances, instalações e literatura e decorre em vários locais, nomeadamente no Zeche Zollverein, em Essen, e noutros antigos espaços industriais das cidades vizinhas Bochum, Duisburg e Gladbeck; A “montanha mágica” Tigre e Tartaruga, com cerca de 2,7 quilómetros e que se pode percorrer a pé; O gasómetro cultural, no qual se pode subir ao topo do edifício para usufruir da vista panorâmica que se estende por 35 quilómetros; E os alojamentos originais e sustentáveis, como o Gruene Flotte, o Hausboot Niederrhein e o Bernepark Parkhotel.