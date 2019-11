Sem Fronteiras: Telma Costa

Como é viver no estrangeiro? Como é regressar a Portugal? Quais são os principais desafios e sonhos de quem emigra?

São apenas algumas das questões que levaram à criação do projeto “Sem Fronteiras”. Um projeto destinado a revelar as vidas de portugueses e portuguesas espalhados pelo mundo que aproveitaram as férias de verão para falar ao Sem Fronteiras.

Todos os sábado, durante as próximas semanas, o BOM DIA revela mais uma entrevista Sem Fronteiras de um/a emigrante.

Carlos Barros, investigador em Psicologia, consultor e coach de comunicação é o entrevistador deste projeto sobre as migrações portuguesas.

Neste episódio pode conhecer Telma Costa , uma portuguesa do norte de Portugal que é atualmente emigrante em França. Um testemunho sincero sobre crescimento pessoal, os desafios à família, mas também da importância das comunidades.

Siga-nos nas redes sociais no Facebook do BOM DIA e use o hashtag #semfronteiras para encontrar as nossas emissões ou para as partilhar.