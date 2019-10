Sem Fronteiras: Kristine Almeida

Como é viver no estrangeiro? Como é regressar a Portugal? Quais são os principais desafios e sonhos de quem emigra?

São apenas algumas das questões que levaram à criação do projeto “Sem Fronteiras”.

Um projeto destinado a revelar as vidas de portugueses e portuguesas espalhados pelo mundo que aproveitaram as férias de verão para falar ao Sem Fronteiras.

Todos os sábado, durante as próximas semanas, o BOM DIA revela mais uma entrevista Sem Fronteiras de um/a emigrante.

Carlos Barros, investigador em Psicologia, consultor e coach de comunicação é o entrevistador deste projeto sobre as migrações portuguesas.

Descubra o primeiro episódio do Sem Fronteiras com Kristine Almeida, lusodescendente residente nos Estados Unidos, a viver em Brooklyn.