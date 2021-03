“Sem Fronteiras”: documentário do BOM DIA já está em pós-produção

O nome de trabalho do projeto é “Sem Fronteiras” e está na fase de pós produção. O BOM DIA produz este documentário, que é realizado por Philippe Machado, o criador do filme “Até para o ano”.

Philippe Machado juntou alguns dos membros da equipa técnica que com ele filmaram “Até para o ano” – nomeadamente Arsène Desmichelle e Guillaume Ladiray, respetivamente na imagem e no som.

A banda sonora está a ser composta pela fundadora da escola de música Luso Academy, Ana João Correia.

Carlos Barros está na origem da ideia do documentário. Este doutorando preparava a sua tese na Universidade de Lisboa quando contactou, em 2019, o BOM DIA para que o assistíssemos na divulgação uma sondagem junto das comunidades portuguesas.

A colaboração entre o BOM DIA e Carlos Barros , acabou por ir mais longe tendo produzido nesse verão uma série de entrevistas com emigrantes durante as férias em Portugal.

A ideia do projeto “Sem Fronteiras” surge no balanço dessa iniciativa, e torna-se possível graças a uma subvenção do Estado português, mais especificamente da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

As rodagens do documentário e dos episódios destinados a uma difusão online deveriam ter começado no início do verão, mas a pandemia veio complicar a vida do projeto que está finalmente em 2021 em pós-produção, no ano em que o BOM DIA celebra 20 anos.