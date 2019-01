entende que sem a nudez

dos nossos corpos

o amor é uma vinha

cujas uvas jamais

terão alma de vinho

e bem sabes que o amor

sem vinho

é um corpo onde jamais

brotarão vinhas

tiras as roupas

minha mulher de boca báquica

e cabelos cálidos, tira

tiras as roupas

minha mulher de seios saídos

e dorso duriense, tira

tiras as roupas

minha mulher de nádegas nababescas

e pernas perdulárias, tira

tira as roupas, tira

da vindima a hora é chegada

tira as roupas, tira

é chegada a hora da vindima

dm