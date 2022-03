Selfie num elevador

Em 1979 a União Soviética decidiu invadir um país consideravelmente mais pequeno, mais fraco e com muito menos população.

A Guerra no Afeganistão durou 10 anos e a União Soviética apesar da desproporção de meios, sofreu uma derrota humilhante. Essa guerra contribuiu também para o colapso da União Soviética e da tirania exercida por esta, sobre inúmeros povos.

A Rússia decidiu invadir um país consideravelmente mais pequeno e mais fraco, a Ucrânia. Pode ser que esta guerra contribua para acabar não com a Rússia, mas com o tirano que a governa.

A esperança aumenta a cada operação falhada russa e não têm sido poucas. Deixo-vos esta de hoje, via Fernando Figueiredo: “Paraquedistas russos usaram o elevador para chegar ao telhado de um prédio para controlarem as redondezas. A administração ucraniana do prédio prendeu-os, desligando a eletricidade e aproveitaram a câmara interior para tirar a foto comemorativa.”

Cristiano Santos