Select USA premeia startups portuguesas

O maior evento organizado pelo Governo dos EUA para captação de investimento em Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) destacou Portugal. Duas empresas portuguesas foram premiadas no evento.

Nos concursos de “pitching”, foram nas categorias de Fintech e de Software que as empresas se destacaram. As startups LOQR e DocDigitizer fazem parte do grupo de empresas participantes no programa de aceleração “PORTUGAL TECH NYC“.

A presença das duas empresas foi promovida pela delegação da AICEP nos EUA. Foi também em coordenação com o Departamento Comercial da Embaixada dos EUA em Lisboa que as startups se apresentaram em Nova Iorque, como admite a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

A concurso estiveram mais de 100 empresas de várias nacionalidades. A agência portuguesa admite também que é “uma ótima promoção para o ecossistema Tech português”.

#portugalpositivo