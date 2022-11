Selecionados vivem um “sonho” e sentem “orgulho”

Orgulho e sonho são os termos mais usados nas redes sociais pelos jogadores da seleção portuguesa de futebol que integram a lista de convocados para o Mundial2022, no Qatar, divulgada por Fernando Santos.

“Um sonho de menino realizado ser convocado pela primeira vez para um Campeonato do Mundo. Daremos tudo por Portugal”, lê-se nas páginas oficiais de Matheus Nunes nas redes sociais, jogador nascido no Brasil, mas de nacionalidade portuguesa, que atua no Wolverhampton, de Inglaterra.

Campeão da Europa em 2016, Danilo destaca a sua primeira presença num Mundial e fala também em ‘sonho’ e ‘orgulho’ ao fazer parte das escolhas de Fernando Santos para a mais importante competição de seleções.

“É com enorme orgulho que terei, pela primeira vez, a oportunidade de representar a nossa seleção na principal competição de futebol. Um momento com o qual muito sonhei. Vamos com tudo”, garantiu o jogador do Paris Saint-Germain.

Igualmente nas redes sociais, Vitinha prometeu “honrar as cores da bandeira” portuguesa, assumindo também que será um “sonho” estar no Qatar e que é um “orgulho” fazer parte da seleção nacional.

Mais assertivo e direto, Gonçalo Ramos escreveu apenas “orgulho”, termo novamente utilizado por Rafael Leão e também por Nuno Mendes.

“Sem dúvida, um momento de orgulho para mim e para minha família”, lê-se nas redes sociais de Leão, enquanto Mendes fala em “honra” e garantiu que tudo vai fazer para os adeptos lusos ficarem “orgulhosos”.

Otávio, do FC Porto, promete igualmente fazer “o melhor” para deixar “todos os portugueses orgulhosos” e João Palhinha, do Fulham, lembrou os tempos de infância.

“Estar presente no Mundial é algo com o qual sempre sonhei desde o primeiro dia em que o meu pai me levou ao primeiro treino”, recordou o antigo jogador do Sporting.

Já Rúben Dias, do Manchester City, destacou o esforço diário no clube inglês para poder viver novamente a experiência de um Campeonato do Mundo.

“É para estes momentos que trabalhamos diariamente. Que orgulho enorme poder voltar a representar a nossa seleção num Mundial. Vamos com força”, frisou o central.

A fase final do Mundial2022 realiza-se no Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro, e Portugal integra o Grupo H, defrontando sucessivamente Gana (24 de novembro), Uruguai (28) e Coreia do Sul (02 de dezembro), de Paulo Bento.