Selecionador do Luxemburgo: cometemos erros mortais

O selecionador do Luxemburgo, Luc Holtz, manifestou-se desiludido com a goleada (0-6) sofrida pela sua equipa na noite deste domingo, diante de Portugal, em encontro da 2.ª jornada do Grupo J de qualificação para a fase final para o Europeu da Alemanha-2024.

«Temos muitas coisas a emendar para os próximos jogos. Os erros de agora não podem acontecer outra vez. A jogar com equipas do nível alto de Portugal, querer jogar com a bola no pé é… mortal», afirmou o técnico dos luxemburgueses, na conferência de imprensa realizada após o encontro.

«Sei bem que temos jogadores cujo estilo habitual e estão acostumados é a ter a bola no pé. Mas queremos é ter a bola nos corredores e tentar colocá-la nas costas dos defesas, para, depois, talvez podermos para tentar fazer a diferença. Conseguimo-lo apenas numa ou duas ocasiões neste jogo com Portugal. Mas não abdico de querer a minha equipa a jogar pelas alas, com velocidade, e na profundidade», resumiu o treinador do Luxemburgo.

«Este jogo tem de servir de lição para o futuro, temos de analisar os erros cometidos. Nesta altura, temos um ponto [1-1 na Eslováquia, na 1.ª jornada], que é o mínimo que equacionava. Mas o nível a que jogámos diante de Portugal tem de ficar como aprendizagem para o futuro», concluiu Luc Holtz