Selecionador canadiano mantém confiança em Eustáquio e Vitória

Os futebolistas Stephen Eustáquio, F.C. Porto, e Steven Vitória, Desportivo de Chaves, foram convocados pelo selecionador do Canadá para a ‘final four’ da Liga das Nações da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF).

Os dois jogadores, que estiveram presentes do Mundial2022, no Catar, integram a lista de 23 convocados para a partida diante do Panamá, no dia 16 de junho, das meias-finais da competição, que pode valer à seleção canadiana uma presença na final, frente aos Estados Unidos e ao México, os outros dois semifinalistas.

Com 30 internacionalizações, o médio centro de 26 anos participou esta época em 44 jogos pelos dragões, tendo marcado sete golos e feito seis assistências, enquanto o central, de 36 anos, tem um registo de oito golos em 33 jogos pela equipa flaviense.