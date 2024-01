Selecionador assume candidatura ao Mundial de futebol de praia

O selecionador nacional de futebol de praia, Mário Narciso, anunciou esta segunda-feira a lista de convocados para o Mundial da modalidade e disse acreditar que Portugal pode apagar a má prestação da última edição, na Rússia.

“Estamos no lote das melhores equipas do mundo, juntamente com Brasil, Espanha, Itália e Rússia. Somos candidatos a chegar ao título mundial e é com essa ambição que vamos. Caso contrário, nem punha lá os pés”, afiançou o selecionador, em conferência de imprensa.

Na fase de grupos, Portugal vai defrontar um desses favoritos, o Brasil, e Mário Narciso prefere ver vantagens em enfrentar logo numa fase inicial a ‘canarinha’.

“Se Portugal e Brasil se apurarem, já só se podem encontrar na final. É um adversário difícil, mas temos de ver o copo meio cheio”, frisou.

O técnico deixou ainda um alerta para a qualidade de Omã, outro dos adversários no Grupo D, do qual também faz parte o México: “Omã também tem uma grande seleção e vai dar-nos grandes dores de cabeça. É uma seleção muito forte fisicamente, tipo o Senegal. Temos de nos preparar para isso e superá-los tecnicamente. O México não é tão forte, mas também joga bem, mais ao nosso estilo”.

Quanto aos 13 convocados – oito dos quais do tricampeão Sporting de Braga -, Mário Narciso garantiu que Portugal será bem representado e que os eleitos foram escolhidos criteriosamente.

“A escolha deriva do conhecimento que tenho deles, das observações nos clubes, dos estágios que realizamos. Consideramos que são os que melhor podem servir Portugal neste momento”, concluiu o técnico.

O Mundial de futebol de praia decorre de 15 a 25 de fevereiro, no Dubai. Portugal está inserido no Grupo D e estreia-se na competição frente ao México (16 de fevereiro), joga com o Brasil dois dias depois (18 de fevereiro) e encerra a fase de grupos frente a Omã (20 de fevereiro).

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final, agendados para 22 de fevereiro, sendo que a ‘poule’ de Portugal cruza-se com o Grupo C, composto por Senegal, Bielorrússia, Colômbia e Japão.

Portugal é tricampeão do mundo (2001, 2015 e 2019), mas na última edição da prova, na Rússia, não passou a fase de grupos.

Lista dos 13 convocados:

– Guarda-redes: Diogo Dias (ACD Sótão), Pedro Mano (Sporting de Braga) e Rúben Regufe (Leixões).

– Fixos: Bruno Torres (Sporting de Braga), Bernardo Lopes (ACD Sótão) e André Lourenço (Sporting de Braga).

– Alas: Bê Martins (Sporting de Braga), Duarte Algarvio (Sporting de Braga), Jordan Santos (ACD Sótão), Rodrigo Pinhal (Nacional) e Rúben Brilhante (Sporting de Braga).

– Pivôs: Léo Martins (Sporting de Braga) e Miguel Pintado (Sporting de Braga).