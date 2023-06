Seleção vencedora a precisar de férias

Bruno Fernandes, com dois golos e uma assistência, foi determinante no triunfo de Portugal sobre a Bósnia-Herzegovina (3-0), ‘disfarçando’ uma exibição cansada e ‘cinzenta’ da equipa de Roberto Martínez, a caminho do Euro2024 de futebol.

No Estádio da Luz, em Lisboa, o médio do Manchester United, o jogador com mais minutos somados durante a última temporada das principais ligas europeias (mais de 5.000), assistiu Bernardo Silva, aos 44 minutos, e ‘bisou’ na segunda parte, aos 77 e 90+3, reforçando a liderança do Grupo J para a seleção nacional.

Após a terceira jornada, Portugal passou a somar nove pontos, mais dois que a Eslováquia, segunda classificada, que foi à Islândia vencer por 2-1, e tem agora uma ‘almofada’ de cinco dentro dos lugares de apuramento para o Europeu de 2024, que vai decorrer na Alemanha.

Na ‘era’ Roberto Martínez, a equipas das ‘quinas’ continua sem sofrer golos, com Diogo Costa a regressar hoje à baliza nacional (fez duas excelentes defesas em toda a partida), mas o nível exibicional da equipa do técnico espanhol ficou bem longe de agradar.

A primeira parte foi mesmo um deserto de ideias (João Félix fez o primeiro remate de Portugal em todo o jogo apenas aos 37 minutos) e neste período as melhores oportunidades foram mesmo para a Bósnia, com Diogo Costa, primeiro, a impedir um centro remate ‘venenoso’ de Barisic e, depois, com Dzeko a falhar o alvo, quando estava completamente solto na área lusa.

Pepe ficou no banco e na frente Martinez voltou a juntar Cristiano Ronaldo (chegou ao 199 jogos pelos ‘AA’) e João Félix, dois jogadores que estiveram quase sempre ausente das partida e sem ‘arte’ para ultrapassar os defesas rivais.

A Bósnia, que se apresentou bastante agressiva e lutadora na Luz, deu quase sempre o controlo da bola a Portugal, fechando a ‘porta’ à equipas das ‘quinas’, e apostando claramente nas saídas rápidas em contra-ataque.

O golo de Bernardo Silva, mesmo a fechar a primeira parte, caiu praticamente do céu para a seleção nacional, com Bruno Fernandes a isolar o jogador do City, que picou com sucesso a bola sobre Sehic, numa combinação entre os ‘dois rapazes de Manchester’.

Foi o 11.º golo de Bernardo pela seleção nacional e o terceiro consecutivo, depois de também ter marcado ao Liechtenstein (4-0) e Luxemburgo (6-0).

Sem ter feito muito por isso, Portugal foi para os balneários em vantagem e regressou exatamente com o mesmo ‘onze’ para a segunda parte, embora com energia e intensidade renovada.

Prova disso um remate perigoso de Bruno Fernandes logo nos instantes iniciais, depois de uma primeira metade em que foi necessário mais meia hora para assistir a algo parecido.

Contudo, o jogo acabou lentamente regressar à toada inicial, com Portugal a ter bola, mas sem ideias, e com a Bósnia a espreitar as saídas rápidas, embora sem sucesso.

Com alguma surpresa, Martínez optou por reforçar o meio campo, colocando Rúben Neves e tirando João Félix, para deixar Ronaldo na frente com o apoio de Bernardo e Bruno.

Já depois de ter visto um remate perigoso ser desviado por um adversário, o médio do Manchester United acabaria mesmo por marcar, aos 77 minutos, de cabeça, após um cruzamento de Rúben Neves, desde a direita.

Portugal passava a ter a vitória no ‘bolso’, mas alguns adeptos optaram por trocar o apoio e os aplausos pelos assobios quando Otávio foi lançado já na parte final da partida, à semelhança do que já tinha acontecido com João Mário em Alvalade, em março.

Já depois de Diogo Jota ter falhado grande oportunidade, assistido por um Cristiano Ronaldo que se foi arrastando em campo até ao apito final, Bruno Fernandes fechou a contagem nos descontos, com um ‘tiro’ à entrada da área.