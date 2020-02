Seleção sub-19 vence França

Bruxelas publicou a avaliação económica de Inverno e coloca Portugal entre nove países com desequilíbrios macroeconomicos. Outros três países têm desequilíbrios excessivos e a Bulgária já não enfrenta qualquer desequilíbrio. A Comissão Europeia refere que Portugal fez um "progresso limitado" a tratar das recomendações específicas de Bruxelas, de 2019. As principais críticas vão para a segmentação do mercado de trabalho, sustentabilidade das empresas públicas ou eficiência da segurança social. O elogio vai apenas para a redução sustentada da dívida pública e a melhoria da situação do sistema financeiro