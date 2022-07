Seleção quer calar “velhos do Restelo” dentro das quatro linhas

A internacional portuguesa Diana Silva afirmou esta segunda-feira que encontra “muita motivação” em mostrar que a seleção portuguesa tem valor e merece estar no Europeu feminino de futebol, no qual entrou para o lugar da Rússia.

“Ainda há muita gente que não acredita muito no nosso valor”, lamentou em declarações aos jornalistas após um treino na academia do Manchester City.

A avançada do Sporting disse que ouviu “comentários desagradáveis” de equipas adversárias de que “somos uma seleção que não vai conseguir ir muito longe, que não vai conseguir fazer bons resultados”.

“Nós estamos aqui para mostrar o contrário e vamos tentar até ao fim mostrar às pessoas que estão erradas”, afirmou, objetivo que lhe dá pessoalmente “muita motivação”.

Portugal, que participa pela segunda vez num Europeu feminino, defrontará os Países Baixos na quarta-feira às 20h00 (hora de Lisboa) e a Suécia a 17 de julho, ambos no estádio Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, Inglaterra.

No sábado empatou com a Suíça (2-2), mas Silva admite que o próximo jogo contra as atuais campeãs vai ser mais complicado, mesmo perante as lesões da guarda-redes Sari Van Veenendaal e da defesa Aniek Nouwen.

“Apesar das baixas que elas poderão ter, quanto a nós vai ser um jogo altamente competitivo, vai ser um grau de dificuldade muito elevado”, avisou, descrevendo as holandesas como “uma seleção muito física, muito veloz” com jogadoras “muito boas técnica e taticamente”.