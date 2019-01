Seleção portuguesa de ténis feminino joga no Luxemburgo

A seleção portuguesa de ténis feminino vai estar no Luxemburgo entre seis e nove de fevereiro, a disputar a Fed Cup. O Centro Nacional de Ténis de Esch-sur-Alzette recebe a eliminatória do Grupo II da Zona Europa/África da Fed Cup by BNP Paribas.

A capitã Neuza Silva já anunciou a equipa: Ana Filipa Santos, do Clube Ténis Paço do Lumiar, Cláudia Cianci, do CETO – Clube Escola de Ténis de Oeiras, Francisca Jorge e Maria Inês Fonte, sendo as duas últimas atletas do Centro de Alto Rendimento Jogos Santa Casa.

Trata-se de uma estreia na seleção das quinas para Ana Filipa Santos e Cláudia Cianci. Recorde-se que Maria João Koehler e Michelle Larcher de Brito se retiraram, e que Inês Murta está lesionada. A bicampeã nacional Francisca Jorge e a vice-campeã Maria Inês Fonte constituem, pois, o núcleo mais experiente das escolhas de Neuza Silva.

Em declarações à Lusa a capitã portuguesa abordou este processo de renovação, “é uma seleção nova, renovada e com jogadoras jovens, entre as quais duas principiantes. A Francisca já integrou a seleção nacional nos últimos dois anos, a Maria Inês foi convocada em 2018, embora não tenha jogado, e a Ana Filipa e a Cláudia vão fazer a sua estreia. Esta é uma equipa a pensar no futuro”.

Nada, contudo, que iniba as ambições da seleção lusitana, “a nossa expectativa é dar experiência a estas atletas, dar uma base para o futuro, mas vamos lutar com toda garra para fazer o melhor pelo nosso país. O nosso objetivo principal é ganhar experiência, trabalhar e lutar e os resultados serão uma consequência”, afirmou, garantindo que “profissionalismo e entrega não irão faltar”.

Confira em baixo a final do Campeonato Nacional de Ténis 2018, que opôs as internacionais Francisca Jorge e Maria Inês Fonte: