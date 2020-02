Seleção portuguesa de futsal já está no Mundial2020

A seleção portuguesa de futsal qualificou-se este domingo para o Mundial2020, ao golear a Itália, por 4-1, em partida da última jornada do Grupo A da Ronda de Elite, que decorreu desde quinta-feira na Póvoa de Varzim.

Fábio Cecílio (11 minutos), Pany Varela (17) e um ‘bis’ de Ricardinho (40) selaram a sexta presença consecutiva lusa, após as participações em Guatemala2000, onde conquistou a medalha de bronze, Taiwan2004, Brasil2008, Taliândia2012 e Colômbia2016, enquanto Sergio Romano apontou o golo de honra dos transalpinos nos derradeiros segundos.

Portugal, terceiro colocado da hierarquia mundial, venceu a ‘poule’, com sete pontos, relegando a surpreendente Finlândia (21.ª), segunda colocada, com cinco, para um ‘play-off’ que vai determinar em abril as últimas duas vagas europeias.

Oitava do ‘ranking’, a Itália partiu para a derradeira ronda na liderança, mas acabou por descer ao terceiro posto, com quatro pontos, e ficou arredada do Mundial da Lituânia, tal como a Bielorrússia (19.ª), que cedeu hoje perante os nórdicos (4-2) e saiu sem pontuar.

Além da anfitriã Lituânia, Portugal, Rússia e mais quatro seleções europeias, também estarão presentes nas cidades de Kaunas, Vilnius e Klaipeda, entre 12 de setembro e 04 de outubro, cinco países asiáticos, três africanos, quatro da América do Norte, Central e Caraíbas, quatro sul-americanos e as Ilhas Salomão, campeã continental da Oceânia.

Os pupilos de Jorge Braz, com João Matos a render André Coelho, impuseram desde cedo uma manobra dinâmica e asfixiante, que ia espoletando sucessivos momentos de finalização, incluindo um remate de Ricardinho que agitou os dois postes ao nono minuto.

O nulo seria desfeito dois minutos depois, numa combinação entre o dono da camisola dez e Bruno Coelho, finalizada com um desvio subtil do fixo Fábio Cecílio em plena área, que contrariou a ineficácia manifestada pelos portugueses nos embates anteriores.

Anestesiada pelo domínio das ‘quinas’, a Itália socorreu-se da meia distância de Alex Merlim para examinar os reflexos de André Sousa, mas sofreu nova contrariedade aos 17 minutos, quando Pany Varela assinou recarga vitoriosa à investida de Ricardinho.

O ritmo baixou no reatamento, sem implicar mudanças drásticas no jogo, que ditou uma exibição madura de Portugal, assente num bloco coeso, que a Itália procurou ludibriar nos oito minutos finais com recurso ao guarda-redes avançado Sergio Romano.

Mauro Canal e Alex Merlim tiveram oportunidades flagrantes, mas o ala do Sporting deitou tudo a perder à entrada para o derradeiro minuto, ao ser expulso por travar o isolado Ricardinho, que ainda foi a tempo de ampliar a superioridade lusa em dose dupla.

Entre os festejos ‘verde-rubros’ e com doze segundos por jogar, Sergio Romano mostrou arrojo para disfarçar a falta de soluções italianas, cujo desempenho irreconhecível escancarou o segundo triunfo português nos 18 confrontos entre os dois países.

