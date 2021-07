A seleção portuguesa de basquetebol venceu a Suíça por 74-71, no primeiro de dois jogos particulares entre os dois conjuntos, disputado no Centre Sportif du Rochez, em Nyon.

Os comandados de Mário Gomes, que voltam a medir forças com os helvéticos na sexta-feira, já lideravam ao intervalo por 45-39, num embate que comandaram por um máximo de 18 pontos (66-48), já no derradeiro período.

Portugal está a preparar a participação no Grupo C da segunda ronda de pré-qualificação para o Mundial de 2023, no qual vai defrontar a Suécia e o Luxemburgo, em Matosinhos, de 12 a 18 de agosto.