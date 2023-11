Seleção portuguesa de andebol vence Suíça

A seleção portuguesa de andebol venceu esta sexta-feira por 29-26 a Suíça, na segunda jornada do Kempa Trophy 2023, a decorrer em Hammamet, na Tunísia, numa partida em que resgatou o triunfo com um parcial final de 4-0.

Portugal esteve grande parte do jogo em desvantagem, mas impôs-se nos cinco minutos finais, em que se encontrava a perder por 26-25, com duas defesas de Manuel Gaspar e golos de Miguel Martins, Pedro Portela, Francisco Costa e Leonel Fernandes.

No encontro que opôs as duas equipas derrotadas na primeira ronda, Portugal perante a Áustria (34-27) e a Suíça frente à anfitriã Tunísia (31-22), a seleção lusa entrou bem, com 2-0, mas sofreu um parcial de 4-0, que a colocou em desvantagem (4-2).

Duas bolas à trave e uma no poste foram adiando a recuperação da seleção portuguesa, que chegou ao empate aos 6-6 pelo ponta Pedro Portela, com um remate certeiro sem o guarda-redes suíço Nicola Portner, eleito o ‘homem do jogo’, na baliza.

A Suíça abriu, de seguida, para uma vantagem de três golos, aos 10-7, com apenas 13 minutos de jogo, que geriu e aumentou para quatro, aos 15-11, na concretização de um parcial de 4-0, tirando partido da pouca eficácia ofensiva de Portugal.

O pivô Luís Frade, com dois golos, um dos quais à distância e sem o guarda-redes suíço na baliza, e o central Miguel Martins ainda atenuaram a desvantagem, mas sem impedir que a seleção lusa atingisse o intervalo a perder por 17-15.

A Suíça voltou à vantagem de três golos no início da segunda parte, aos 19-16, e a possibilidade do empate surgir aos 19-19 foi negado, uma vez mais, por um remate ao poste do lateral Salvador Salvador, após o ponta Jenilson Monteiro ter feito o mesmo no lance anterior.

O empate surgiu aos 20-20, com golos do central Gonçalo Vieira e do ponta Pedro Oliveira a anularem a desvantagem de 20-18, e Portugal passou para a frente aos 21-20 pelo lateral Francisco Costa, após Manuel Gaspar ter defendido um livre de sete metros.

A seleção lusa, apesar de se encontrar a subir de rendimento, não conseguiu segurar a vantagem e a Suíça tirou disso partido para voltar ao comando aos 23-22 e dilatar a diferença para dois aos 25-23, com pouco mais de cinco minutos para jogar.

Miguel Martins e Francisco Costa fizeram os golos que levaram ao empate aos 25-25, e, já depois de a Suíça recuperar a liderança, aos 26-25, um parcial de 4-0, incluindo duas defesas de Manuel Gaspar, ditaram a vitória de Portugal por 29-26.

Pedro Portela, com seis golos, esteve em plano de evidência no capitulo da concretização da seleção portuguesa, seguido por Miguel Martins e Ricardo Brandão, ambos com quatro.

Na seleção helvética, o melhor marcador foi Lucas Laube, com seis golos, seguido de Marvin Lier, com quatro.

A seleção portuguesa encerra a sua participação no Kempa Trophy 2023 no sábado, pelas 16:00 (em Lisboa), frente à anfitriã Tunísia, que ainda hoje defronta a Áustria.

A participação de Portugal no Kempa Trophy está inserida na preparação para o Euro2024, a decorrer em janeiro do próximo ano na Alemanha, no qual a seleção lusa integra o Grupo F, juntamente com Dinamarca, Republica Checa e Grécia.