Seleção perde mas ainda sonha com os “quartos” do Europeu

A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu esta quarta-feira, por 3-2, com os Países Baixos, mas continua a depender de si para atingir os quartos de final do Euro2022.

As lusas somam um ponto em duas jornadas, mas um triunfo domingo (17:00, de novo em Leigh) ante a ‘poderosa’ Suécia, que hoje bateu a Suíça por 2-1, permitirá igualar e ficar com vantagem no confronto direto com as nórdicas, que somam os mesmos quatro dos Países Baixos, que na derradeira ronda defrontam as helvéticas, igualmente com um ponto.

Ante a campeã da Europa e ‘vice’ mundial, Portugal permitiu vantagem de dois golos ainda na primeira parte, através de Damaris Egurrola e Stephanie van der Gragt, mas Carole Costa reduziu, de grande penalidade, antes do intervalo, e Diana Silva restabeleceu o empate no arranque do segundo tempo.

Contudo, o sonho da equipa comandada por Francisco Neto ruiu com uma ‘bomba’, de fora da área, de Danielle van de Donk, que assegurou o sofrido êxito da equipa que era claramente favorita neste duelo.

Na outra partida do grupo C, em Sheffield, a Suécia foi mais forte do que a Suíça, mas teve problemas para se impor, sentenciando o desafio quando a guarda-redes adversária parecia em dificuldades físicas.

Fridolina Rolfö, isolada na ‘cara’ da guardiã, aos 53 minutos, e a suplente Hanna Bennison, aos 79, em remate frontal, apontaram os tentos das vice-campeãs olímpicas, sendo que, pelo meio, Ramona Bachmann, aos 55, fez o empate, após deficiente alívio da guarda-redes.

Inglaterra e Alemanha, dos grupos A e B, respetivamente, já garantiram um lugar nos quartos de final.

Quinta-feira, na ‘poule’ D, a França, com três pontos, defronta a Bélgica, com um, os mesmos da Islândia que mede forças com a Itália, ainda a zeros.

O Campeonato da Europa de futebol feminino decorre em Inglaterra, até 31 de julho.