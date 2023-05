Seleção: Martínez divulga escolhas segunda-feira mas não se esperam surpresas

O selecionador Roberto Martínez divulga na segunda-feira as suas escolhas para os duelos com Bósnia-Herzegovina e Islândia, da fase de qualificação para o Euro2024 de futebol, numa lista de Portugal que deverá ter poucas alterações.

Às 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico espanhol vai anunciar os nomes dos eleitos para o duplo compromisso do Grupo J, num grupo que é esperado que volte a ser composto por 26 jogadores, tal como aconteceu na estreia de Martínez.

Após assinar quatro golos na primeira ronda de jogos com Lienchestein (4-0) e Luxemburgo (6-0), o capitão Cristiano Ronaldo, mesmo agora a atuar na Arábia Saudita, tem lugar garantido na lista de convocados, assim como Pepe.

O central do FC Porto esteve na primeira convocatória, mas acabou por falhar os trabalhos da seleção nacional devido a lesão. Deverá agora ter, finalmente, oportunidade de estar pela primeira vez às ordens de Roberto Martínez.

Na baliza, Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício têm tudo para continuar nas escolas do selecionador, enquanto na defesa vão acontecer algumas alterações, logo devido à ausência de Nuno Mendes, lesionado.

Gonçalo Inácio e Diogo Leite, as grandes surpresas da primeira convocatória de Martínez, também poderão sair, com Martínez a poder aproveitar para chamar mais caras novas.

No lugar dos médios, o grupo dificilmente será diferente da primeira convocatória, com João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Otávio e Vitinha a terem lugar garantido.

Com boas exibições neste final da temporada, a imprensa desportiva tem feito ‘campanha’ pelo jovem João Neves, do Benfica, mas entrar nas escolhas de Martínez com tão poucos jogos e com ‘adversários’ de respeito pela posição parece improvável.

Na frente, Gonçalo Ramos baixou de forma acentuada no Benfica, mas deve continuar nos convocados, podendo o mesmo não acontecer com João Félix. O avançado teve muito pouca utilização do Chelsea e poderá ‘cair’, dando lugar, por exemplo, a Ricardo Horta, do Sporting de Braga, que teve no último Mundial, mas que ainda não trabalhou com Roberto Martínez.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina em 17 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa).

A equipa das ‘quinas’ lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam os últimos lugares.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento qualificam-se para a fase final do Euro2024.