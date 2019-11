Seleção mais longe do pote dois

O empate da Dinamarca com a República da Irlanda deixou Portugal mais longe do pote dois do sorteio da fase final do Euro2020. A equipa das quinas fica assim dependente de uma escorregadela da Holanda para conseguir evitar o pote três, que a colocaria em risco de encontrar um dos tubarões organizadores ou a França na fase de grupos.

O empate a uma bola entre Dinamarca e República da Irlanda deu a vitória no grupo à Suíça, e complicou as contas de Portugal. Para que a seleção lusa consiga um lugar no pote dois precisa que a Holanda não vença a Estónia, um cenário que se afigura improvável.

O sorteio decorre a 30 de novembro em Bucareste, Roménia.

Confira os confirmados e as possibilidades para os quatro potes:

Pote um – confirmados: Itália, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Ucrânia/ a decidir um entre: Alemanha, Holanda, França e Polónia.

Pote dois – confirmados: Suíça, Croácia, Rússia / a decidir dois entre: Alemanha, Holanda, França e Polónia; e um entre: Alemanha, Holanda e Portugal.

Pote três – confirmados: Turquia, Dinamarca, Áustria, Suécia / a decidir um entre: Holanda e Portugal; e um entre: República Checa e Hungria.

Pote quatro – confirmados: Finlândia/ a decidir: quatro vencedores dos playoffs; e um entre: Hungria, País de Gales, Eslováquia e República Checa.