Seleção já treinou na Nova Zelândia

A seleção portuguesa feminina de futebol cumpriu o primeiro treino no Mangere Centre Park, em Auckland, na Nova Zelândia, a oito dias da estreia no Mundial2023.

Depois de ter trabalhado os três primeiros dias no Saint Kentigern College, a formação das ‘quinas’ rumou, três dias antes do previsto inicialmente, para aquele que será o seu centro oficial de treinos pelo menos até ao final da fase de grupos.

Equipado com um ginásio e um relvado, a casa do Manukau United Football Club, que compete na Northern League do campeonato neozelandês de futebol, recebeu as ‘navegadoras’, numa sessão aberta à imprensa apenas nos primeiros 15 minutos.

Nesse início de sessão, não foi possível vislumbrar a avançada Kika Nazareth, que se lesionou no dia 01 de julho, no empate a zero no reduto da campeã europeia em título Inglaterra, em jogo particular, e tem estado afastado do grupo desde então.

A avançada do Benfica ficou-se pelo ginásio durante a parte aberta da sessão, sendo que também a central Sílvia Rebelo e a média Fátima Pinto continuam a trabalhar à parte.

Depois do treino deste sábado, a seleção das ‘quinas’ volta ao trabalho no domingo, numa sessão matinal em que vai defrontar a Noruega, num particular à porta fechada, com substituições ilimitadas e sem caráter oficial.

Ainda assim, este será o último teste luso antes da estreia no Mundial de 2023, marcada para 23 de julho, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), em Dunedin, face aos Países Baixos, as atuais vice-campeãs mundiais.

Depois do embate com as neerlandesas, a seleção lusa enfrenta o também estreante Vietname, em Hamilton, em 27 de julho, também pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, as vencedoras dos últimos dois Mundiais, em Auckland, em 01 de agosto, pelas 19:00 locais (08:00).

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.