Seleção já está no Algarve

A seleção portuguesa de futebol regressa já está em solo luso, após o triunfo na Eslováquia (1-0), mas na zona do Algarve, onde vai começar a preparar o duelo de segunda-feira com o Luxemburgo, de apuramento para o Euro2024.

Depois de somar a quinta vitória em cinco jornadas no Grupo J, a comitiva lusa abandonou Bratislava ainda durante a manhã e seguiu viagem para o Algarve, em vez de regressar à Cidade do Futebol, em Oeiras, a sua habitual ‘casa’.

A sul, Portugal vai arrancar com a preparação para o embate com Luxemburgo, atual segundo classificado do agrupamento, encontro esse agendado precisamente para segunda-feira no Estádio Algarve.

Em caso de novo triunfo, numa partida em que o capitão Cristiano Ronaldo é baixa certa devido a castigo, a equipa de Roberto Martinez fica ainda mais perto da qualificação para o próximo Europeu e poderá selar o apuramento já em outubro, antes da janela final de jogos de novembro.

A seleção nacional lidera o Grupo J, com 15 pontos, à frente da Eslováquia e do Luxemburgo, que agora partilham o segundo lugar, com 10, enquanto a Bósnia-Herzegovina é quarta, com seis. Islândia, com apenas três, é quinta e o Liechtenstein continua a zero no último lugar.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.