Seleção feminina na melhor posição de sempre do ranking mundial

A seleção portuguesa feminina de futebol atingiu esta sexta-feira a melhor classificação de sempre no ranking da FIFA, ao subir ao 21.º lugar na hierarquia mundial, que continua a ser liderada pelos Estados Unidos, adversárias das lusas no Mundial2023.

Portugal voltou a subir um lugar em relação à última atualização e consegue a melhor posição de sempre, beneficiando do facto de a Coreia do Norte, que estava em 10.º na última atualização, ter saído agora do ranking, deixando de figurar na tabela da FIFA.

A seleção das ‘quinas’, liderada por Francisco Neto, soma 1752,53 pontos e está, assim, às portas de entrar no top-20, lugar que é ocupado pela Suíça, com 1772,27, enquanto a Bélgica, que estará ausente do Campeonato do Mundo, é 19.ª, 1804,02

Esta progressão da seleção lusa no ranking mundial está ligada ao recente desempenho na fase de qualificação para o Campeonato do Mundial deste ano, no qual Portugal vai estar pela primeira vez, depois de garantir a vaga ao vencer os Camarões por 2-1 no ‘play-off’ intercontinental.

A lista continua a ser liderada pelos Estados Unidos, que são um dos adversários de Portugal no Grupo E do Mundial2023 que vai decorrer na Austrália e a Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, com a Alemanha no segundo posto e a Suécia em terceiro.

Já os Países Baixos e o Vietname, que completam o grupo das lusas, estão nos oitavo e 33.º lugares do ranking, respetivamente.