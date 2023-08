Seleção feminina joga em Valenciennes dia 22 de setembro

A seleção portuguesa feminina vai estrear-se na Liga das Nações diante da França, em Valenciennes.

Entre em campo com as nossas jogadoras, dia 22 de setembro, sexta-feira, pelas 21 horas, no Stade du Hainaut.

A FPF vai ter a bilheteira aberta para o grande jogo, no entanto e devido à lotação do estádio, os lugares atribuídos aos adeptos portugueses são limitados.

Registe-se aqui para ficar em lista de espera para obter o seu ingresso. Cada bilhete tem o custo de 10 euros.