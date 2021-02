Seleção feminina encara próximo jogo como uma final

A capitã da seleção portuguesa de futebol, a médio Cláudia Neto, afirmou esta quarta-feira que a equipa está consciente da importância do jogo com a Finlândia, perante a qual quer garantir o apuramento imediato para o Europeu.

“Estamos conscientes da importância deste jogo e vamos dar o nosso melhor para garantir o apuramento direto. Esse deve ser o nosso principal objetivo. É jogar como se fosse uma final e uma final é para ganhar”, disse Cláudia Neto, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção lusa, comandada pelo selecionador Francisco Neto, defronta, na sexta-feira, em Helsínquia, a Finlândia, e, em 23 de fevereiro, a Escócia, em Larnaca, nos seus dois últimos jogos no grupo E de apuramento para o Europeu de 2022, em Inglaterra.

Portugal reparte a liderança com a Finlândia e a seleção que vencer o jogo de sexta-feira, com início às 16:15 (horas de Lisboa), garante desde já a qualificação direta, num grupo em que a Escócia já está eliminada.

“Espero um jogo difícil, diante de uma equipa competitiva, que lutará com todas as suas forças para ganhar. Elas não querem ficar para trás como em 2017, querem a desforra”, alertou Cláudia Neto.

A médio lembrava a qualificação para o Euro2017, na Holanda, quando Portugal empatou fora (0-0) e venceu em casa (3-2), com um ‘hat-trick’ de Cláudia Neto, numa campanha em que as finlandesas falharam o apuramento.

“Não podemos relaxar a pensar que ainda há um ‘play-off’”, acrescentou a jogadora da Fiorentina, tendo em conta que, após o jogo com a Finlândia, e caso não vença, Portugal ainda tem o jogo com a Escócia.

Cláudia Neto considera agora que a equipa portuguesa está mais experiente comparativamente ao percurso que lhe deu a presença em 2017, no primeiro europeu da seleção feminina.

“Tudo era novo. Conhecíamo-nos umas às outras, mas o contexto que íamos encontrar era uma incógnita. Agora, temos um projeto mais consolidado, uma equipa mais experiente, jogadoras com mais treino e melhores condições de trabalho. Vamos com outro andamento e outra estabilidade emocional (…). Temos tudo para as coisas correrem bem. Espero que corram”, considerou.

Para o Europeu apuram-se diretamente as seleções vencedoras dos nove grupos, mais as três segundas melhores, enquanto as restantes seis irão disputar um ‘play-off’ para mais três vagas, em abril.

Confirmadas na fase final já estão Bélgica, Dinamarca, Alemanha, França, Islândia, Países Baixos (campeões em título), Noruega, Suécia e a anfitriã Inglaterra, enquanto nos ‘play-offs’ estão já três seleções: Irlanda do Norte, Rússia e Ucrânia.

As seleções de Portugal, Finlândia, Polónia e Espanha têm ainda possibilidade de se qualificarem no primeiro lugar dos respetivos grupos.