Seleção feminina de andebol em risco de não chegar ao Mundial

A seleção portuguesa feminina de andebol perdeu com a Alemanha por 32-27, na primeira mão do ‘play-off’ de qualificação para o Mundial de 2021, em Espanha, e pode ter comprometido uma qualificação inédita.

No Pavilhão do Luso, na Mealhada, a equipa das ‘quinas’ entrou com alguma ansiedade e acabou por falhar vários remates, perante uma seleção germânica que, depois de marcar primeiro, comandou o marcador durante toda a partida.

Ao intervalo, Portugal perdia por sete golos de diferença (10-7), mas a segunda parte mostrou uma equipa mais ofensiva, a jogar de igual para igual e a discutir o resultado com a formação adversária.

Apesar da derrota, o selecionador nacional Ulisses Pereira ainda acredita na qualificação para o Mundial, que seria inédita, se a equipa jogar na segunda mão com a atitude que evidenciou na segunda parte do jogo deste sábado.

“Se jogarmos com a atitude e com a estratégia que utilizámos na segunda parte podemos ir à Alemanha e ganhar, obviamente, que o jogo nos tem de correr bem do princípio ao fim”, disse o treinador à Lusa.

O jogo da segunda mão frente à seleção germânica, campeã mundial em 1993 e que conta com 22 participações (em 24 possíveis) na competição, está agendado para terça-feira, na cidade alemã de Hamm, com início às 17:30 locais.

Portugal garantiu a presença direta no ‘play-off’ de qualificação, que antecede a fase final, ao beneficiar da desistência da Finlândia na segunda fase, devido à pandemia de covid-19, situação que favoreceu também a seleção da Turquia.