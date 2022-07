Seleção feminina bate Chéquia na praia da Nazaré

A seleção portuguesa feminina de futebol de praia bateu a Chéquia, por 5-2, no encontro da primeira jornada da primeira etapa da Liga Europeia, que decorre na Nazaré.

Depois de um primeiro período em que Portugal dominou, marcando por duas vezes, o conjunto checo foi superior no segundo período, chegando à igualdade, mas, na fase decisiva do encontro, mais três golos portugueses deram o triunfo ao conjunto orientado por Alan Cavalcanti.

No outro jogo deste grupo, a Itália surpreendeu a Espanha, vencendo por 3-2.

“Senti alguma ansiedade inicial por parte das jogadoras, porque todos sabíamos que ia ser um jogo difícil, uma vez que fisicamente a República Checa está melhor preparada que nós, uma vez que já está a trabalhar há algum tempo. Por isso, já seriam de esperar algumas dificuldades. Quando elas fizeram o 2-2 no segundo período as coisas ficaram um bocadinho mais complicadas. Mas na terceira parte felizmente conseguimos controlar, e as jogadoras tranquilizaram quando fizemos o 3-2. Acho que foi uma vitória justa da nossa parte”, realçou o selecionador luso em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os próximos dois jogos são frente à Espanha, que é a campeã da Europa, e frente à Itália.

Os homens também brilharam com uma vitória esmagadora contra a Estónia.

#portugalpositivo