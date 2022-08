Seleção de voleibol está no Europeu

A seleção portuguesa de voleibol apurou-se esta quarta-feira para o Campeonato da Europa de 2023, depois de vencer Montenegro por 3-0, na quinta e penúltima jornada do Grupo D de qualificação.

Em Santo Tirso, a seleção nacional impôs-se pelos parciais de 27-25, 25-15 e 25-12, num encontro que lhe permitiu assumir a liderança do agrupamento, com 13 pontos, mais dois do que os montenegrinos (11), que em 07 de agosto tinham vencido em casa o conjunto luso (3-2).

Na derradeira ronda do grupo, marcada para sábado, Portugal visita a Islândia, quarta e última, sem pontos, sendo que, mesmo que perca esse encontro e Montenegro vença no Luxemburgo (terceiro, com seis pontos), a equipa das ‘quinas’ será, pelo menos, um dos segundos melhores classificados da fase de qualificação.

Para o Europeu de 2023 qualificam-se precisamente os vencedores dos sete grupos e os cinco melhores segundos classificados.